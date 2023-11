Michel Vuillermoz & François Moschetta – Mozart et Salieri Théâtre des Champs-Elysées, 12 novembre 2023, PARIS.

Michel Vuillermoz & François Moschetta – Mozart et Salieri Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 11:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Théâtre musical———————– Michel Vuillermoz | SalieriFrançois Moschetta | Mozart et piano Le pianiste François Moschetta et l’acteur Michel Vuillermoz pour une rencontre Mozart-Salieri. PROGRAMME Mozart et Salieri, l’empoisonnement ?d’après Pouchkine Mozart Adagio K. 540, Fantaisie K. 394, Gigue K. 574Salieri-Bizet « Je suis natif de Ferrare », air extrait de TarareMozart-Liszt Lacrimosa « Qui aurait pu dire que le fier Salieri deviendrait un misérable envieux, un serpent foulé aux pieds, qui, dans son abaissement, n’a plus de force que pour mordre la poussière et le sable ? Personne… Et maintenant, c’est moi-même qui le dis, je suis un envieux ; oui, j’envie profondément, cruellement ». Qui donc le grand Antonio jalouse-t-il ainsi ? Mozart, forcément. C’est en tout cas ce que lui fait dire Pouchkine dès l’entame du poème dramatique qui, en 1832, met en scène les deux compositeurs. Le Vénitien finira par y empoisonner Amadeus. Si les historiens rejettent la thèse, théâtre et cinéma en font leur miel. Pianiste doué de parole, François Moschetta y donnera la réplique à Michel Vuillermoz, 515e sociétaire de la Comédie-Française quittée de fraîche date. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-Elysées Michel Vuillermoz, François Moschetta Michel Vuillermoz, François Moschetta

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici