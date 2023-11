Le Jeu des Ombres – Théâtre des Bouffes du Nord, Paris THEATRE DES BOUFFES DU NORD, 5 mai 2024, PARIS.

Le Jeu des Ombres – Théâtre des Bouffes du Nord, Paris THEATRE DES BOUFFES DU NORD. Un spectacle à la date du 2024-05-05 à 15:00 (2024-04-25 au ). Tarif : 20.0 à 39.6 euros.

(LIC.1-1042340) PRESENTE CE SPECTACLE LE JEU DES OMBRESJean Bellorini confie à Valère Novarina la réécriture du mythe d’Orphée. Dans un monde en cendres, une communauté d’âmes en peine cherche à réanimer le langage et à réenchanter l’espace… À la consumation du langage, répond l’éclat du verbe qui s’allume. À la descente progressive aux enfers, répond la joie d’être au monde. En écho lointain au mythe d’Orphée, Le Jeu des ombres sera une plongée joyeuse dans une langue exubérante, en dialogue avec les grands thèmes musicaux de L’Orfeo de Claudio Monteverdi. De Valère Novarina Mise en scène Jean Bellorini Avec Valérie Dréville, Mathieu Delmonté, Karyll Elgrichi, Anke Engelsmann, Aliénor Feix en alternance avec Isabelle Savigny, Jacques Hadjaje, Clara Mayer, Laurence Mayor, Liza Alegria Ndikita, Marc Plas et Ulrich Verdoni Euphonium Anthony Caillet Piano Guilhem Fabre Violoncelle Barbara Le Liepvre Percussions Benoit Prisset Genre : Théâtre contemporainDurée : 1h30 Informations pratiques :Réservation PMR : 01 46 07 35 59, lundi-samedi 14h-19hLes spectateurs retardataires ne seront admis dans la salle que si le spectacle le permet. Le placement n’est plus garanti après l’heure indiquée sur le billet. Attention metro La Chapelle ligne 2, ne pas confondre avec porte de la Chapelle ligne 12 Le Jeu des Ombres Le Jeu des Ombres

THEATRE DES BOUFFES DU NORD PARIS 37 bis, bd de la Chapelle Paris

