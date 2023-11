Finlandia – Théâtre des Bouffes du Nord, Paris THEATRE DES BOUFFES DU NORD, 7 mars 2024, PARIS.

Finlandia – Théâtre des Bouffes du Nord, Paris THEATRE DES BOUFFES DU NORD. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:00. Tarif : 35.2 euros.

(LIC.1-1042340) PRESENTE CE SPECTACLE FINLANDIAFinlandia est une pièce pour une comédienne, un comédien et une petite fille. C'est un couple d'artistes interprètes, parents d'une petite fille de 9 ans. Elle, travaille et réussit dans le milieu du cinéma, lui poursuit sa carrière dans l'ombre. Il vient lui rendre visite en Finlande, dans sa chambre d'hôtel pendant qu'elle tourne dans une grosse production chinoise, et que leur fille de 9 ans dort dans une chambre voisine. Ils se disputent. Tout explose. Texte et mise en scène Pascal Rambert Avec Victoria Quesnel et Joseph Drouet Genre : Théâtre contemporain

THEATRE DES BOUFFES DU NORD PARIS 37 bis, bd de la Chapelle Paris

