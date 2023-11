Antonio Vivaldi, Sonates pour Violoncelle et Basse Continue – Théâtre des Bouffes du Nord, Paris THEATRE DES BOUFFES DU NORD, 15 janvier 2024, PARIS.

(LIC.1-1042340) PRESENTE CE SPECTACLE ANTONIO VIVALDI, LES SONATES POUR VIOLONCELLEAussi géniales que les Quatre Saisons bien que moins connues, les Sonates pour violoncelle de Vivaldi ont décidé Emmanuelle Bertrand à changer le diapason de son violoncelle pour aborder la musique baroque avec l’un des grands interprètes de ce répertoire : l’inventif Jérôme Correas, accompagné de quelques musiciens des Paladins. Entre interprétation et improvisation, la mise en lumière de ces sonates soigneusement sélectionnées parmi les douze que l’on a retrouvées du compositeur est le plus bel hommage que l’on pouvait rendre au prêtre roux de Venise. Antonio Vivaldi Sonates pour violoncelle et basse continue Emmanuelle Bertrand Violoncelle baroque Jérôme Correas Clavecin et direction Alice Coquart Violoncelle Alexandre Teyssonnière de Gramont Contrebasse Charles-Edouard Fantin Théorbe Genre : Musique ClassiqueInformations pratiques :Réservation PMR : 01 46 07 35 59, lundi-samedi 14h-19hLes spectateurs retardataires ne seront admis dans la salle que si le spectacle le permet. Le placement n’est plus garanti après l’heure indiquée sur le billet. Attention metro La Chapelle ligne 2, ne pas confondre avec porte de la Chapelle ligne 12 Antonio Vivaldi Antonio Vivaldi

THEATRE DES BOUFFES DU NORD
37 bis, bd de la Chapelle
Paris

