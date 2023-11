La Tendresse – Théâtre des Bouffes du Nord, Paris THEATRE DES BOUFFES DU NORD, 13 décembre 2023, PARIS.

La Tendresse – Théâtre des Bouffes du Nord, Paris THEATRE DES BOUFFES DU NORD. Un spectacle à la date du 2023-12-13 à 20:00 (2023-12-06 au ). Tarif : 20.0 à 39.6 euros.

(LIC.1-1042340) PRESENTE CE SPECTACLE LA TENDRESSECe titre La Tendresse, comme notre dernière création Désobéir, contient une ligne souterraine qui agit comme un programme. Les filles de Désobéir devaient mentir aux autres pour s’affranchir des injonctions de la famille, de la société ou de la tradition. Les garçons de La Tendresse, eux, ont souvent dû se mentir à eux-mêmes pour appartenir au « groupe des hommes », pour correspondre à la « fabrique du masculin ». Pourtant, chacun à leur manière, ils ébranlent les assignations d’une identité d’homme fondée sur la performance, la force, la domination de soi et des autres. En se demandant « comment être un mec bien aujourd’hui ? », ils font bouger les lignes d’une éducation reçue. Nous postulons avec eux que c’est sans doute dans l’acceptation de sa vulnérabilité, dans l’accès à ses sentiments, dans la revendication d’une égalité de faits entre les hommes et les femmes (plutôt qu’une complémentarité de principes qui reste l’arme du patriarcat) – que réside l’une des clefs de la réinvention de soi. Conception et mise en scène Julie Berès Bboy Junior (Junior Bosila), Natan Bouzy, Charmine Fariborzi, Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil Mohamed, Romain Scheiner et Mohamed SeddikiGenre : Théâtre contemporainDurée : 1h30 Informations pratiques :Réservation PMR : 01 46 07 35 59, lundi-samedi 14h-19hLes spectateurs retardataires ne seront admis dans la salle que si le spectacle le permet. Le placement n’est plus garanti après l’heure indiquée sur le billet. Attention metro La Chapelle ligne 2, ne pas confondre avec porte de la Chapelle ligne 12 La Tendresse La Tendresse

THEATRE DES BOUFFES DU NORD PARIS 37 bis, bd de la Chapelle Paris

