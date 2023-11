Choeur des Amants – Théâtre des Bouffes du Nord, Paris THEATRE DES BOUFFES DU NORD, 7 novembre 2023, PARIS.

Choeur des Amants – Théâtre des Bouffes du Nord, Paris THEATRE DES BOUFFES DU NORD. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

CHOEUR DES AMANTSTiago Rodrigues revient à sa première pièce de théâtre. Écrite et créée à Lisbonne, en 2007, Chœur des amants est un récit lyrique et polyphonique. Un jeune couple raconte à deux voix la condition de vie et de mort qu’ils traversent lorsque l’un d’eux se sent étouffé. En juxtaposant des versions légèrement différentes des mêmes événements, la pièce nous permet d’explorer un moment de crise, comme une course contre-la-montre, où tout est menacé et où l’on retrouve la force vitale de l’amour.13 ans après sa première création, Tiago Rodrigues invite Alma Palacios et David Geselson à donner corps à ces deux personnages qu’il a inventés. Il en profite aussi pour imaginer ce qui leur est arrivé toutes ces années. Sans se limiter à en faire une nouvelle mise en scène, il décide d’écrire sur le passage du temps et ce qui en découle sur la vie des amants. Qu’en est-il, de cet amour qui a défié la mort ?« Interroger mes personnages sur leur vécu, c’est comme m’interroger sur le vécu de mon théâtre depuis que j’ai commencé à écrire », nous dit Tiago Rodrigues. « Les personnages seront-ils encore amoureux ? Ce jeune homme que j’étais, qui a osé écrire cette pièce, sera-t-il porté par la même nécessité de faire du théâtre ? Je ne sais pas si je suis prêt à entendre la réponse, mais je ne peux éviter la question.Texte et mise en scène Tiago RodriguesCalendrier de l’alternance :Les 7, 8 et 9 novembre : David Geselson et Alma PalaciosLes 10 et 11 novembre (16h et 20h) : Grégoire Monsaingeon et Alma PalaciosLa représentation du jeudi 9 novembre à 20h sera adaptée en langue des signes française (LSF) par des comédiens signants. Pour plus d’informations, veuillez contacter le bureau de location.Genre : Théâtre contemporainInformations pratiques :Réservation PMR : 01 46 07 35 59, lundi-samedi 14h-19hLes spectateurs retardataires ne seront admis dans la salle que si le spectacle le permet. Le placement n’est plus garanti après l’heure indiquée sur le billet. Attention metro La Chapelle ligne 2, ne pas confondre avec porte de la Chapelle ligne 12 Choeur des Amants Choeur des Amants

Votre billet est ici

THEATRE DES BOUFFES DU NORD PARIS 37 bis, bd de la Chapelle Paris

35.2

EUR35.2.

Votre billet est ici