La Vie Est une Fête – Théâtre des Bouffes du Nord (Paris) THEATRE DES BOUFFES DU NORD. Un spectacle à la date du 2023-05-10 à 20:00 (2023-05-10 au ). Tarif : 20.0 à 37.4 euros.

Certes, nous souffrons à cause de papa et maman (Tout le monde ne peut pas être orphelin), mais nous souffrons aussi à cause de l’état du monde. Nous sommes inévitablement poreux aux violences, aux crises, aux incohérences politiques et sociales, aux transformations brutales de notre civilisation. Les micro folies de notre siècle peuvent engendrer les macro folies d’une personne et le besoin de consolation peut vite devenir alors impossible à rassasier, comme dirait notre bon vieux Dagerman. Pouvons-nous tous devenir fous ? Qu’est-ce qui nous empêche de passer à l’acte ? Il n’y a rien de plus humain que la folie. Le service des urgences psychiatriques est l’un des rares endroits à recevoir quiconque à toute heure sans exception d’âge, de sexe, de pays. Un lieu de vie extrêmement palpable pour une sortie de route. Un sas d’humanité. « Tant que l’homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté » Woody Allen Le sol sera constitué de matière naturelle qu’il reste à définir et au lointain apparaîtra un mur de baies vitrées pour créer les conditions d’un hors-champ derrière les fenêtres. Jean-Christophe Meurisse Mise en scène Jean-Christophe Meurisse Avec Delphine Baril, Lula Hugot, Charlotte Laemmel, Anthony Paliotti, Gaëtan Peau, Ivandros Serodios, Fred Tousch La Vie Est une Fête Fred Tousch, Gaëtan Peau, Les Chiens de Navarre, Lula Hugot, Delphine Baril, Charlotte Laemmel, Anthony Paliotti, Jean-Christophe Meurisse

THEATRE DES BOUFFES DU NORD PARIS 37 bis, bd de la Chapelle Paris

