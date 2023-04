VERTIGE (2001-2021)(Paris) THEATRE DES BOUFFES DU NORD, 4 avril 2023, PARIS.

VERTIGE (2001-2021)(Paris) THEATRE DES BOUFFES DU NORD. Un spectacle à la date du 2023-04-04 à 20:00 (2023-04-04 au ). Tarif : 20.0 à 37.4 euros.

VERTIGE (2001-2021)Qu’auriez-vous fait si vous aviez vécu 20 ans plus tôt ? C’est la question qu’a posée le metteur en scène Guillaume Vincent aux élèves de l’École du Théâtre du Nord à Lille. En 2021, alors qu’ils avaient 20 ans, et se préparaient à quitter l’école direction la vie professionnelle, ils ont imaginé ensemble vivre ce même parcours, 20 ans plus tôt. En est née une fiction sur leur désir de théâtre, entre ambitions personnelles et naissance d’un collectif. Sur fond de Coupe du monde et de montée de l’extrême droite, d’essor d’Internet et d’écroulement des tours jumelles, ce conte initiatique mené par les espoirs et projections de jeunes gens d’aujourd’hui tire de la superposition des époques une photographie surprenante et éloquente des évolutions de notre monde. Mise en scène Guillaume Vincent – Texte Guillaume Vincent en collaboration avec les interprètes VERTIGE (2001-2021) Adèle Choubard, Guillaume Vincent, Suzanne de Baeque, Maxime Crescini, Simon Decobert, Joaquim Fossi, Solène Petit, Rebecca Tetens

THEATRE DES BOUFFES DU NORD PARIS 37 bis, bd de la Chapelle Paris

