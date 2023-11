Alexis Consolato dans « Ça Va !? » THEATRE DES BLANCS MANTEAUX, 18 novembre 2023, PARIS.

Alexis Consolato dans « Ça Va !? » THEATRE DES BLANCS MANTEAUX. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 19:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 23.5 à 23.5 euros.

Le THÉÂTRE LES BLANCS MANTEAUX (2019-001473) présente : ce spectacle. C’est difficile d’aller bien quand on a deux enfants, trois beaux-enfants, deux chats, un chien, un perroquet… et une femme. Entre problèmes de communication et de générations, une famille nombreuse c’est un peu comme les douze travaux d’un (beau) papa.Auteur : Alexis Consolato Mise en scène : Sarah Gabrielle Les enfants de moins de 4 ans ne sont pas autorisés en salle. Aucun retard ne sera accepté. Prévoir d’être là une demi-heure, au plus tard, avant le début de la représentation. Attention : Quartier fermé à la circulation le dimanche, privilégier les transports en commun (métro Hotel de Ville ou Rambuteau)Numéro de téléphone accès PMR : 0148871584 Alexis Consolato

