THÉÂTRE LES BLANCS MANTEAUX (L.2019-001473) PRESENTE CE SPECTACLE RENÉ-MARC dans « BARIOLAGES »Mise en scène : Enrique Morales ACCROCHEZ-VOUS… CAR « BARIOLAGES » SE SAVOURE COMME UN MANÈGE À SENSATIONS. QUI VEUT PRENDRE SON TICKET ? René-Marc Guedj et Enrique Morales viennent de créer un jeu de massacre jubilatoire en offrant la parole à une foule de personnages. Adeptes du « Il vaut mieux en rire que d’en pleurer », ils proposent un seul en scène d’un genre nouveau, un vrai défouloir sans aucunes limites, dans le seul but de vous détendre. Ouverture des portes : 20h50 Le spectacle débute à l’heure. Les retardataires ne pourront accéder à la salle. Prévoir d’être là une demie-heure, au plus tard, avant le début de la représentation.Les enfants de – de 4 ans ne sont pas admis en salle.Merci de prévoir votre masque pour entrer dans le théâtre. Attention : Quartier fermé à la circulation le dimanche, privilégier les transports en commun (métro Hotel de Ville ou Rambuteau) Réservation PMR : 0148871584 René-Marc « Bariolages »

THEATRE DES BLANCS MANTEAUX PARIS 15, RUE DES BLANCS-MANTEAUX Paris

