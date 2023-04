Cécile Michel dans Grande Ouverte – Théâtre des Blancs Manteaux, Paris THEATRE DES BLANCS MANTEAUX, 22 avril 2023, PARIS.

Cécile Michel dans Grande Ouverte – Théâtre des Blancs Manteaux, Paris THEATRE DES BLANCS MANTEAUX. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 19:30 (2023-04-22 au ). Tarif : 23.5 à 23.5 euros.

THÉÂTRE LES BLANCS MANTEAUX (L.2019-001473) PRESENTE CE SPECTACLE CECILE MICHELGrande ouverteLe one woman show qui démonte les clichés sur le sexe « faible ».Venez rencontrer la première femme dictatrice, participer à un cours de pornobusiness à HEC, ou coter les hommes à l’argus. Avec ses personnages hot en couleurs et son stand-up incisif, Cécile Michel vous dévoile les femmes de demain. Après son succès comme improvisatrice dans le spectacle « Les Décâblés » aux Blancs Manteaux à Paris et au festival Off 2019, Cécile Michel débarque avec son One Woman Show, démonte les clichés sur le sexe » faible « … Et ça fait du bien ! Pas de panique, Messieurs, ce spectacle est labellisé hommes friendly. Ouverture des portes : 20h50 Le spectacle débute à l’heure. Les retardataires ne pourront accéder à la salle. Prévoir d’être là une demie-heure, au plus tard, avant le début de la représentation.Les enfants de – de 4 ans ne sont pas admis en salle.Merci de prévoir votre masque pour entrer dans le théâtre. Attention : Quartier fermé à la circulation le dimanche, privilégier les transports en commun (métro Hotel de Ville ou Rambuteau) Réservation PMR : 0148871584 Cécile Michel

Votre billet est ici

THEATRE DES BLANCS MANTEAUX PARIS 15, RUE DES BLANCS-MANTEAUX Paris

23.5

EUR23.5.

Votre billet est ici