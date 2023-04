Quinder-Extra – Théâtre des Blancs Manteaux, Paris THEATRE DES BLANCS MANTEAUX PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Quinder-Extra – Théâtre des Blancs Manteaux, Paris
7 avril 2023

Quinder-Extra
Comédie écrite par Franck Efène. Mise en scène de Frédéric C.

Quand les Gilets Jaunes tombent amoureux de la Manif Pour Tous, cela promet un cocktail explosif !

Les différences font la richesse du couple ?… Alors ces deux-là vont être blindés.

Lui, c'est Franck, assureur, veuf, catholique, 1 enfant.
Lui, c'est Dave, prof de français, séparé en instance de divorce, 3 ados, vendeur de sextoys pour ses loisirs.

Ils se rencontrent via Quinder, l'appli pour les quadra.

Cette histoire-là, c'est celle où ils comprennent qu'ils ne se comprennent pas.
Évidemment ça va vous rappeler des choses…
Bref !

Après 40 ans l'amour réserve toujours des surprises. Découvrez Quinder version Extra…vagante !

Auteur : Franck Efène
Artistes : Franck Efène, Fabien Ratisseau
Metteur en scène : Frédéric C.

