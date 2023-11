L’Habit ne fait pas le Kir – Théâtre des 2 Anes, Paris THEATRE DES 2 ANES Catégorie d’Évènement: Paris L’Habit ne fait pas le Kir – Théâtre des 2 Anes, Paris THEATRE DES 2 ANES, 29 novembre 2023, PARIS. L’Habit ne fait pas le Kir – Théâtre des 2 Anes, Paris THEATRE DES 2 ANES. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 19:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 27.5 à 33.0 euros. SBC Entertainment (10.81.31) présente ce spectacle. Durée : 1h25 L’Habit ne fait pas le Kir L’Habit ne fait pas le Kir Votre billet est ici THEATRE DES 2 ANES PARIS 100 Boulevard de Clichy Paris 27.5

EUR27.5. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE DES 2 ANES Adresse 100 Boulevard de Clichy Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville THEATRE DES 2 ANES latitude longitude 48.88432834869361;2.3315623792253666

THEATRE DES 2 ANES PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/