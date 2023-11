Pierre-Yves Noël Ressuscite les Stars – Théâtre des Deux Anes, Paris THEATRE DES 2 ANES, 14 novembre 2023, PARIS.

Pierre-Yves Noël Ressuscite les Stars – Théâtre des Deux Anes, Paris THEATRE DES 2 ANES. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:30 (2023-11-14 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

JM PRODUCTION (2-101-283) présente PIERRE-YVES NOELRessuscite les Stars Pierre-Yves Noël embrase les scènes de France depuis 27 ans et revient enfin à Paris pour vous proposer une visite guidée de son musée des voix. Cinquante stars éternelles reviennent hanter l’actu et les sujets de société qui grisent notre quotidien.Les confessions absurdes sont de rigueur, à la fois piquantes, tendres, émouvantes et mortellement drôles. Avec les fantômes de Coluche, Piaf, Bedos, Villeret, Claude François, Dalida, Elie Kakou, Christophe, Bashung, Belmondo, Aznavour, Hallyday et bien d’autres. Un spectacle unique dans lequel Pierre-Yves Noël livre une performance exceptionnelle. Un artiste découvert par Thierry Ardisson et Patrick Sébastien. Pierre-Yves Noël Pierre-Yves Noël

Votre billet est ici

THEATRE DES 2 ANES PARIS 100 Boulevard de Clichy Paris

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici