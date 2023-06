2e édition du Festival du Théâtre de Verdure ! Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare – Paris Paris, 17 juin 2023 11:00, Paris.

Date : du 17 juin au 10 septembre

Rendez-vous pour la 2e édition du Festival de Verdure au cœur du Bois de Boulogne. Au programme, 39 jours de représentations, 13 spectacles, 7 concerts, 6 lectures mais aussi des rencontres et des événements au Jardin Shakespeare. Avec l’ambition d’un théâtre pour toutes et tous dans un cadre exceptionnel, le collectif d’artistes a composé une programmation pour tous les âges à partir de 8 mois, autour du théâtre, de la musique et de la nature.

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare – Paris Allée de la Reine Marguerite 75016 Paris Quartier de la Muette Paris 75016