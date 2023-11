L’Education Sentimentale de Gustave Flaubert – Théâtre de Poche Montparnasse, Paris THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE, 22 novembre 2023, PARIS.

L’Education Sentimentale de Gustave Flaubert – Théâtre de Poche Montparnasse, Paris THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 19:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Le Théâtre de Poche-Montparnasse (2-1087216) présente ce spectacle. L’EDUCATION SENTIMENTALE De Gustave Flaubert Libre adaptation : Paul EmondMise en scène et interprétation : Sandrine Molaro et Gilles-Vincent KappsCollaboration artistique : David TalbotScénographie : Esther GranetierLumières : François ThouretCostumes : Sabine SchlemmerMusique originale : Gilles-Vincent Kapps Voici l’épopée ordinaire d’un des plus magnifiques anti-héros de la littérature : Frédéric Moreau. En pleine Monarchie de juillet, entre Nogent et Paris, suivons les déambulations amoureuses et politiques de cet enfant d’un siècle en pleine mutation !De ce roman d’apprentissage qui pulvérise nos dernières illusions, deux acteurs-musiciens font une matière à jouer moderne et survoltée. Flaubert s’électrise ! Les âmes sensibles à l’âme à l’art du romancier (…) sont vite embarquées par les interprètes, qui se partagent les rôles dans un condensé bien ficelé.TÉLÉRAMA SORTIR TT Une belle féerie théâtrale. Captivé, on suit avec un immense plaisir l’histoire de Frédéric Moreau, antihéros romantique par excellence qui, par sa non-implication au monde, brûle peu à peu ses illusions…L’OEIL D’OLIVIER Un spectacle doux comme une étreinte.LE MONDE DU CINÉ Un épatant spectacle qui nous met en joie.ARTISTIK REZO En une heure vingt, sans changer de costumes, s’appuyant parfois sur la musique qu’ils jouent et qu’a composée l’un d’eux, Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps accomplissent un miracle : ils restituent l’un des plus célèbres des romans d’apprentissage de la littérature française, dans sa complexité, sa puissance, ses humeurs et le savant tressage du cours chahuté de l’histoire avec la vie d’un homme aux ambitions calculées.LE JOURNAL D’ARMELLE HÉLIOT Informations pratiques : Pas accessible en fauteuil roulant. Il n’y a pas de vestiaire et le théâtre n’accepte pas les gros sacs et les valises. Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse)Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour montparnasse Tél 01 45 44 50 21 L’Education Sentimentale, adaptation de Paul Edmond

Votre billet est ici

THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE PARIS 75, bd du Montparnasse Paris

30.8

EUR30.8.

Votre billet est ici