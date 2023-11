L’Échange de Paul Claudel – Théâtre de Poche Montparnasse, Paris THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE, 7 novembre 2023, PARIS.

Le Théâtre de Poche-Montparnasse (2-1087216) présente ce spectacle. L’ECHANGE De Paul ClaudelMise en scène : Didier LongAvec Pauline Belle Mathilde Bisson François Deblock Wallerand DenormandieLumière : Denis Koransky Décor : Nicolas Sire Sur la côte Ouest des États-Unis, Louis, l’indien rebelle fraîchement marié à Marthe, la française soumise, gardent la propriété du riche homme d’affaires Thomas Pollock Nageoire, et de sa femme Lechy, comédienne aux mœurs émancipées. Tensions et désirs écartèlent les membres de ce quatuor mal assorti jusqu’à les conduire à un marché provocateur : l’un propose d’acheter l’épouse de l’autre… L’œuvre la plus sauvage de Paul Claudel, dont la personnalité ambigüe se partage entre ces quatre personnages incandescents. Informations pratiques : Pas accessible en fauteuil roulant. Il n’y a pas de vestiaire et le théâtre n’accepte pas les gros sacs et les valises. Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse)Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour montparnasse Tél 01 45 44 50 21 L’Échange de Paul Claudel L’Échange de Paul Claudel

