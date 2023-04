Le Menteur de Corneille – Théâtre de Poche, Paris THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE, 4 avril 2023, PARIS.

Théâtre de Poche-Montparnasse (2-1087216) présente ce spectacle. DE CORNEILLE MISE EN SCÈNE MARION BIERRYAVEC : Alexandre BIERRY – Benjamin BOYER ou Thierry LAVAT – Brice HILLAIRET – Anne-Sophie NALLINO – Serge NOËL – Mathilde RIEYAlors qu’il vient de terminer ses études, Dorante revient à Paris, bien résolu à profiter des plaisirs de la capitale. En compagnie de son valet, il rencontre deux jeunes coquettes aux Tuileries et s’invente une carrière militaire pour les éblouir. S’ensuit un imbroglio diabolique mêlant : jeunes femmes, père et ami. Faisant fi de l’honneur, des serments d’amitié et d’amour, Dorante s’enferre dans un engrenage de mensonges qui déclenche d’irrésistibles quiproquos. Les jeunes femmes n’étant pas en reste de supercherie, on se demande qui sera le vainqueur de ce jeu de dupes. Ce chef d’œuvre en alexandrins ramène sur la scène le joyeux et brillant Corneille, auteur de L’Illusion comique. Informations pratiques :En cas de fauteuil roulant, il faudra appeler directement le théâtre. L’entrée en salle et le placement ne sont pas garantis pour les retardataires. Il n’y a pas de vestiaire et le théâtre n’accepte pas les gros sacs et les valises.Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse)Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour montparnasseTél 01 45 44 50 21 Le Menteur de Corneille Le Menteur de Corneille

THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE PARIS 75, bd du Montparnasse Paris

