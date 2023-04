Un Coeur Simple – Théâtre de Poche, Paris THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE, 3 avril 2023, PARIS.

THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE (CAT 2 105 63 03) PRESENTE : ce spectacle. de Gustave Flaubert Mise en scène Xavier Lemaire Adaptation et interprétation Isabelle Andreani Un cœur simple est une nouvelle de Gustave Flaubert tirée du recueil Trois contes, qui retrace l’histoire de Félicité, une servante normande au XIXe siècle. Isabelle Andréani l’a adapté pour le théâtre et l’incarne avec toute la force émotionnelle et lumineuse qu’on lui connaît. Xavier Lemaire l’accompagne dans une mise en scène fluide et charnelle. Durée 1h25 En cas de fauteuil roulant, il faudra appeler directement le théâtre. L’entrée en salle et le placement ne sont pas garantis pour les retardataires. Il n’y a pas de vestiaire et le théâtre n’accepte pas les gros sacs et les valises. Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse) Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58 Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour montparnasse Tél 01 45 44 50 21 Isabelle Andreani, Un Coeur Simple Isabelle Andreani, Un Coeur Simple

THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE PARIS 75, bd du Montparnasse Paris

