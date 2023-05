Los Guardialo, La Comédie du Tango – Théâtre de Passy, Paris THEATRE DE PASSY, 16 mai 2023, PARIS.

THEATRE DE PASSY (L-D-21-611) PRESENTE CE SPECTACLE LOS GUARDIOLA LA COMÉDIE DU TANGO Spectacle musical — Durée 1h10— Auteur Giorgia Marchiori et Marcelo Guardiola — Mise en scène Marcelo Guardiola — Avec Giorgia Marchiori et Marcelo Guardiola — Chorégraphie Giorgia MarchioriÉtoiles du tango international, Los Guardiola vous plongent dans l’univers fantastique de leur « Tangoteatro », où se côtoient tragédie, comédie, poésie et humour. Le spectacle qui a conquis la critique et le public de Buenos Aires est à Paris ! Par la maîtrise de leur art, qui relève à la fois de la danse, du mime, de la poésie et du tango argentin, Los Guardiola transcendent les mots et nous racontent, avec le langage universel du corps, des histoires inspirées des tangos les plus célèbres. 7 pantomimes d’amour touchant le mystère intemporel du cœur humain. Un spectacle pluridisciplinaire de et avec Marcelo Guardiola et Giorgia Marchiori. Production : Musique et ToileLA PRESSE « Un spectacle admirable dans lequel la danse, le mime et la musique ne font qu’un. » La Stampa « Merveilleuse légèreté! » La Nacion « Le mime et le tango donnent vie à la comédie humaine. » Gulf TimesN° de téléphone accès PMR : 0182285640 Los Guardiola Los Guardiola

THEATRE DE PASSY PARIS 95 rue de Passy Paris

