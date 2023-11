Impro ! Le Spectacle d’Impro THEATRE DE NESLE, 18 novembre 2023, PARIS.

Élégant. Fun. Improvisé. Condensé de talent et d'énergie, Impro ! est le spectacle idéal pour bien commencer votre soirée ! Laissez vous emporter par les comédiens qui improviseront en direct un florilège de scènes et d'histoires en tout genre à partir de vos propositions, pour un spectacle forcément unique. Humour et élégance sont réunis sur scène pour vous faire passer un excellent moment entre amis ou en famille… Onzième saison ! Plus de 30 000 spectateurs ! Cyprien Chevillard, Ian Parizot, Impro ! Le spectacle d'impro, Again! Productions, Dorine Bocquet

THEATRE DE NESLE PARIS 8 Rue de Nesle Paris

