K-WET Production (L-D-20-1218 / L-D-20-2019) présente : ce spectacle WALY DIA Nouveau spectacleAprès un show qui a rassemblé plus de 100 000 spectateurs, des dizaines de chroniques et un débit de 7,4 mots par secondes,Waly Dia revient sur scène et ne manque pas de choses à dire…Nouveau spectacle à partir du 1er février 2024 au Théâtre de l’Oeuvre à Paris.Durée spectacle : 1h30Informations pratiques : Réservation PMR : 01.44.53.88.88 (Réservation obligatoire auprès du théâtre de l’Oeuvre)METRO Place de Clichy (ligne2) ou Liège ( ligne 13)BUS : 30.68.74.81.95parking 11 rue Forest (Castorama) Waly Dia Waly Dia

THEATRE DE L’OEUVRE PARIS 55, rue de Clichy Paris

