Pourquoi ? de Michaël Hirsch THEATRE DE L’OEUVRE, 17 mai 2023, PARIS.

Pourquoi ? de Michaël Hirsch THEATRE DE L’OEUVRE. Un spectacle à la date du 2023-05-17 à 20:30 (2023-05-17 au ). Tarif : 27.1 à 34.8 euros.

Thalia prod (Lic.2L-D-20-591/3L-D-20-592) présente ce spectacle POURQUOI ? de Michaël HirschMichaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers insolite où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie. De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le parcours d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le monde qui l’entoure : Comment trouver sa vocation ? L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel ordre ? Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel d’où émane une subtile impertinence. On y découvre une attachante galerie de portraits drôles, tendres, et décalés. Informations pratiques : Réservation PMR : 01.44.53.88.88 (Réservation obligatoire auprès du théâtre de l’Oeuvre)METRO Place de Clichy (ligne2) ou Liège ( ligne 13)BUS : 30.68.74.81.95parking 11 rue Forest (Castorama) Michael Hirsch Michael Hirsch

THEATRE DE L’OEUVRE PARIS 55, rue de Clichy Paris

