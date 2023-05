Je Pionce Donc Je Suis de Michaël Hirsch THEATRE DE L’OEUVRE, 16 mai 2023, PARIS.

Je Pionce Donc Je Suis de Michaël Hirsch THEATRE DE L’OEUVRE. Un spectacle à la date du 2023-05-16 à 20:30 (2023-05-16 au ). Tarif : 27.1 à 34.8 euros.

Thalia prod (Lic.2L-D-20-591/3L-D-20-592) présente ce spectacle JE PIONCE DONC JE SUIS de Michaël HirschAprès avoir conquis plus de 50 000 spectateurs avec POURQUOI?, Michaël Hirsch revient avec un nouveau spectacle … sur le sommeil et les rêves. Découvrez l’incroyable destin d’Isidore Beaupieu. Avec un nom pareil, il était plutôt appelé à passer son temps sous la couette qu’à changer le monde… la vie en a décidé autrement, il a fait les deux ! C’est l’histoire d’un monde où tout s’accélère, mais où l’urgent ne fait pas le bonheur, où on aimerait parfois mettre sa vie entre charentaises. C’est l’histoire d’un monde où l’on a oublié que l’Homme descend du songe. Incarnant tour à tour plus de vingt personnages, Michaël Hirsch, nous entraîne dans une aventure singulière, remplie d’humour et de poésie, pour vous faire rêver les yeux grands ouverts. Informations pratiques : Réservation PMR : 01.44.53.88.88 (Réservation obligatoire auprès du théâtre de l’Oeuvre)METRO Place de Clichy (ligne2) ou Liège ( ligne 13)BUS : 30.68.74.81.95parking 11 rue Forest (Castorama) Michael Hirsch Michael Hirsch

THEATRE DE L’OEUVRE PARIS 55, rue de Clichy Paris

