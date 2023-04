C’Est Qui Qu’a Fait Quoi ? – Théâtre de L’Oeuvre, Paris THEATRE DE L’OEUVRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

C'Est Qui Qu'a Fait Quoi ? – Théâtre de L'Oeuvre, Paris
THEATRE DE L'OEUVRE, 5 mai 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 21:00. Tarif : 32.8 euros.

Jacques a dit Productions (Lic. PLATESV-D-2022-00785) présente : ce spectacle C'EST QUI QU'A FAIT QUOI ?avec Pascal DEMOLON

Pour la première fois, Pascal Demolon accepte le défi d'un seul en scène adapté du roman de Julie Estève «Simple».

La vérité des uns est-elle la vérité des autres ? Florence a une vie très courte parce que quand elle est morte, elle avait 16 ans, presque 17, le 1er janvier 1987. Nous ne savons pas l'heure exacte, c'est ce qu'on appellera un fait divers. L'enquête policière parviendra-t-elle à trouver la/le/les coupables ? Et celui qui trouve en premier c'est qui qu'a fait quoi, ou c'est quoi qu'a fait qui, il aura gagné !

A travers une folle histoire, Pascal Demolon nous fait voyager dans les méandres du vrai et du faux et nous embarque avec panache dans une enquête policière aux multiples visages.

Informations pratiques : Réservation PMR : 01.44.53.88.88 (Réservation obligatoire auprès du théâtre de l'Oeuvre)
METRO Place de Clichy (ligne2) ou Liège ( ligne 13)
BUS : 30.68.74.81.95
parking 11 rue Forest (Castorama)

