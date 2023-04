Coupures – Théâtre de l’Oeuvre, Paris THEATRE DE L’OEUVRE, 4 avril 2023, PARIS.

Coupures – Théâtre de l’Oeuvre, Paris THEATRE DE L’OEUVRE. Un spectacle à la date du 2023-04-04 à 21:00 (2023-04-04 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

La Poursuite du Bleu (lic n°2-1060875) présente : COUPURES« Ce soir, dans l’assistance, personne n’y comprend plus rien. Comment Frédéric, maire écologiste, agriculteur, jeune père de famille, engagé, rêveur, recyclage, circuit-court, pistes cyclables et festival de musique débranchée… bref, comment Frédéric a-t-il pu décider seul, et dans le secret, du déploiement de la dernière génération d’antennes-relais partout dans la commune ?Coupures aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique. »Écriture et mise en scène : Paul-Eloi Forget et Samuel Valensi. Avec June Assal, Michel Derville, Lison Favarden alternanceavec Emelyne Chirol, Paul-Eloi Forget, Valérie Moinet et Samuel Valensi. DANS LA PRESSE »Un spectacle intelligent, vif, drôle et qui résonne particulièrement dans le monde à venir » Alexis Michalik »Un spectacle pour mieux comprendre un monde terrien oublié, s’indigner, partager, sortir plus solidaires et intelligents. Toujours grâce à la magie du théâtre. » TTT Télérama »Que reste-t-il de la démocratie quand le débat n’est plus que simulacre ? Là est la question, très politique, très actuelle, traitée ici avec brio. Bravo ! » Le Canard Enchaîné »Une satire féroce et puissante… un théâtre superbement engagé » Le Figaro Magazine »Une énergie folle et beaucoup d’humour » France Info – Coup de coeur au Off d’Avignon de la rédaction »Un événement (…) Une pièce incontournable » Toute la culture »Une mise en scène virevoltante » L’ Usine Nouvelle « Tout est parfaitement fluide, tout est parfaitement ficelé, tout est parfaitement parfait » Mordue de ThéâtreInformations pratiques : Réservation PMR : 01.44.53.88.88METRO Place de Clichy (ligne2) ou Liège ( ligne 13)BUS : 30.68.74.81.95parking 11 rue Forest (Castorama) Coupures Paul-Eloi Forget

THEATRE DE L’OEUVRE PARIS 55, rue de Clichy Paris

