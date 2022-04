Michael Bond en concert au Théâtre de l’Île Saint-Louis le 7 mai 2022 Théâtre de l’île Saint-Louis, 7 mai 2022 21:00, Paris.

Samedi 7 mai, 21h00 Sur place

Chanteur aux allures de crooner révolté, il chante l’amour, la révolte, ses désillusions et ses espérances sur l’humanité.

Amoureux de la belle variété, du rock, du grunge et de la pop anglaise, Michael Bond a souvent interprété Les Beatles, Polnareff, Elvis Presley avant d’interpréter depuis deux ans son propre répertoire en français et en anglais. On lui doit le tube ‘Hydroxychloroquine’, sorti en septembre 2021. La chanson rock donne son titre à son album disponible sur BandCamp, riche de dix chansons (dont deux reprises, ‘Alabama Song’ et une ballade de Georges Michael).

Le chanteur, né le 24 septembre 1980 à Aix-en-Provence, fils d’un héros de guerre et opéré du coeur à l’âge de 9 mois est attaché à la vie, l’harmonie, la liberté. Homme de révolte mal à l’aise dans le show-biz actuel, il n’a pas peur de provoquer, questionner. Michael Bond, qui a vécu une partie de son enfance et adolescence à Marseille, nous embarque dans son univers à la Mad Max, où le désespoir et l’amour se disputent. Dans le clip ‘Hydroxychloroquine’, il tente de sauver un ami (joué par le chanteur Jann Halexander) de la mort en se procurer un médicament auquel il veut croire, l’Hydroxychloroquine, qui continue de faire couler beaucoup d’encre.

L’artiste est monté sur scène à l’automne 2021 dans le cadre de nombreuses manifestations. Il sera sur la scène du Théâtre de l’Île Saint-Louis le 7 mai.

Réservation : https://www.billetreduc.com/291727/evt.htm ou 0616139832

samedi 7 mai – 21h00 à 22h15