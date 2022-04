FHOM dans ‘Félicita’ au Théâtre de l’Île Saint-Louis, Paris le 16/04/2022 #chanson Théâtre de l’île Saint-Louis Paris Catégorie d’évènement: Paris

FHOM dans 'Félicita' au Théâtre de l'Île Saint-Louis, Paris le 16/04/2022

Samedi 16 avril, 18h30

Sur place

" Le paradis n'est pas un lieu géographique, c'est un état de l'âme appelé Félicité "

Citation de Henri-Frédéric Amiel ; Journal intime, le 31 janvier 1850. ” Le paradis n’est pas un lieu géographique, c’est un état de l’âme appelé Félicité “

‘Avec Félicita j’ai voulu traverser notre quotidien sur des rythmes dansants et jubilatoires pour y rapporter, comme un trésor immémorial et inestimable, ce qui, malgré les adversités, malgré les vents contraires, nous fait tenir à la vie, à notre vie, à nos vies.

J’ai choisi de creuser pour mettre à jour, comme un archéologue, comme un ethnologue (que j’ai été), les réseaux émotionnels qui nourrissent les énergies de nos existences

Naître, désirer, Aimer d’amour, d’amitié; Rêver, Danser, écouter son coeur, espérer en l’avenir, souffrir et guérir, vivre avec son temps, se confier, croire en soi, en l’autre, en…, aimer encore, en un mot : VIVRE !’ C’est ainsi que le chanteur Fhom, qui enchante les scènes depuis 2012, parle de son nouveau spectacle, dont la première avait lieu le 17 octobre au Théâtre de l’Île Saint-Louis. Il sera accompagné par le bassiste Maurice Angarita et le pianiste Camille Taver, sur des compositions de Sylvain Griotto, Mathieu Lecoq, Camille Taver et Maurice Angarita. FHOM

Pour réserver : https://www.billetreduc.com/279643/evt.htm ou 01.46.33.48.65

Théâtre de l'île Saint-Louis
39 Quai d'Anjou
75004 Paris

