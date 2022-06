Bertrand Ferrier en concert Théâtre de l’île Saint-Louis Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bertrand Ferrier en concert Théâtre de l’île Saint-Louis, 10 juin 2022 21:00, Paris. Vendredi 10 juin, 21h00, 21h30 Sur place 15 euros , 10 euros reduit 01.46.33.48.65 Bertrand Ferrier revient avec un nouveau récital piano-voix. Bertrand Ferrier en concert au Théâtre de l’Île Saint-Louis le 10/06, Paris Bertrand Ferrier revient avec un nouveau récital piano-voix. Chanteur à textes, il fricote avec l’humour, la poésie et les sentiments non frelatés. Après douze ans passés entre scènes et bars à chansons, Bertrand Ferrier revient avec un nouveau récital piano-voix. Chanteur à textes et à musiques, il fricote avec l’humour, la poésie et les sentiments non frelatés, de la colère à l’amour en passant par le vertige de l’absurde. Parfois proche, au moins alphabétiquement, de Nino Ferrer voire de Léo Ferré, cet auteur-compositeur, également musicien « classique », proposera chansons fraîches, raretés et standards de son répertoire. En prime, il conviera à la fête des chanteurs qui vibrent eux aussi pour une chanson de qualité à partager avec gourmandise. Au programme, donc, quelques précieux pétales de la fredonnerie farouchement indépendante : Jann Halexander, Claudio Zaretti, Barthélémy Saurel et Jean Dubois… si sa soeur l’y autorise ! BERTRAND FERRIER

21H00 Réserver : https://www.billetreduc.com/290893/evt.htm ou 01.46.33.48.65 Découvrir ‘Chers à canon’ 5 novembre 2021, Vitry-sur-Seine ‘La Robe Blanche’, 2 avril 2022, Champhol https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Ferrier Site officiel : https://www.bertrandferrier.fr/ Information communiquée

