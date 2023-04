Le Grand Inquisiteur – Théâtre de l’Epée de Bois, Paris THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Le Grand Inquisiteur – Théâtre de l’Epée de Bois, Paris THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON, 23 avril 2023, PARIS. Le Grand Inquisiteur – Théâtre de l’Epée de Bois, Paris THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON. Un spectacle à la date du 2023-04-23 à 14:30 (2023-04-23 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Dans l’Espagne de l’Inquisition ou dans la Russie des pogroms et du goulag, Dostoïevski nous rappelle qu’à partir d’une saine croyance, tout homme peut sombrer dans le délire. Ainsi des inquisiteurs, comme de tous ceux qui, poussant leur doctrine à l’extrême, tombent dans l’abîme du fanatisme et de la destruction de l’Homme. Nb : Le dispositif scénique ne permet malheureusement pas d’accueillir les retardataires. Le Grand Inquisiteur Le Grand Inquisiteur Votre billet est ici THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON PARIS Route du champs de manoeuvre Paris 15.0

EUR15.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE DE L'EPEE DE BOIS - SALON Adresse Route du champs de manoeuvre Ville PARIS Departement Paris Tarif 15.0 15.0 Lieu Ville THEATRE DE L'EPEE DE BOIS - SALON PARIS

THEATRE DE L'EPEE DE BOIS - SALON PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Grand Inquisiteur – Théâtre de l’Epée de Bois, Paris THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON 2023-04-23 was last modified: by Le Grand Inquisiteur – Théâtre de l’Epée de Bois, Paris THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON THEATRE DE L'EPEE DE BOIS - SALON 23 avril 2023 THEATRE DE L'EPEE DE BOIS - SALON PARIS

PARIS Paris