Les Filles de la Mer THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – ATELIER, 17 avril 2023, PARIS.

Les Filles de la Mer THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – ATELIER. Un spectacle à la date du 2023-04-17 à 21:00 (2023-04-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

ARTISTIQUE THEATRE présente ce spectacle Je regardais la lune ronde et claire entourée d’étoilesJ’entendis un oiseau,Son chant annonciateur était troublant,Le vent se leva, puis au loinLes cris déchirant de la mortJe me suis mise à courir, de manière irrésistibleComme attirée par une force invisibleElle était là, toute vêtue de blancSa robe tachée de son sangUn ogre lui serrait la gorgeSes serres se resserraient sur son cou éclairé par la luneLa colombe n’avait plus de voixJ’ai mis la main au sol par instinctJ’ai saisi ce qui était à ma portéeJe me suis avancée vers l’homme qui était de dosJe l’ai frappé à la tête pour qu’il lâche sa proieIl s’est écroulé sur le côtéJe me suis penchée sur la femme vêtue de blancElle ne respirait plusL’oiseau vint se poser à ses côtésC’est là que je me suis aperçue que j’étais trois Les Filles de la Mer

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – ATELIER PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

