Bébé Concerts – Théâtre de l'Atelier, Paris THEATRE DE L'ATELIER. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 16:15 (2023-11-18 au ). Tarif : 17.0 à 22.0 euros.

L’Orchestre Lamoureux présente (N° de Licence: L-R-22-7617) ces concerts. Bébé ConcertsPour les enfants de 0 à 5 ansL’Orchestre Lamoureux a créé le concept original d’un concert spécialement imaginé pour les enfants de 0 à 5 ans. Dans une atmosphère intime et décontractée, l’Orchestre joue pendant 30 minutes des pièces musicales à destination des tout-petits.Assistez au concert en famille, dans des conditions adapteìes aux bébés : les temps d’écoute alternent avec des moments d’interaction. Une proximité rare est mise en place avec les musiciennes et musiciens qui s’invitent souvent dans la salle au cœur du public !Il s’agit d’un moment musical privilégié pendant lequel votre enfant découvrira la musique symphonique et les instruments de l’orchestre dans les magnifiques deìcors du Théâtre de l’Atelier. VIVALDI Samedi 23 septembre – 10H / 11H15 / 15H / 16H15 Dimanche 24 septembre – 10H / 11H15 Découvrez des extraits de l’œuvre légendaire du compositeur italien Antonio Vivaldi : les Quatre Saisons. Les petits entendront l’instrument phare de la période baroque, le clavecin, et participeront avec l’orchestre au son des saisons. JOLIES PLUMES Samedi 18 novembre – 10H / 11H15 Dimanche 19 novembre – 10H / 11H15 / 15H / 16H15 Ce programme vous permettra de découvrir plusieurs grands compositeurs inspirés par les oiseaux, qui ont essayé de les retranscrire en musique ! Vous pourrez notamment y retrouver le cygne de Saint-Saëns et La poule et Le rossignol d’Ottorino Respighi. NOUVEL AN VIENNOIS Samedi 20 janvier – 10H / 11H15 / 15H / 16H15 Dimanche 21 janvier – 10H / 11H15 Ce concert est un concert du nouvel an inspiré de celui donné traditionnellement à Vienne chaque année depuis 1939, dans une version adaptée pour les bébés. Commencez l’année en valsant avec les plus grands compositeurs viennois ! CIRCUS Samedi 3 février – 10H / 11H15 / 15H / 16H15 Dimanche 4 février – 10H / 11H15 Entrez dans le monde de Monsieur Loyal, de ses clowns et de ses comédiens avec un programme entièrement dédié aux musiques de cirque. Après un roulement de tambour, les artistes entrent en scène sur des airs populaires, qui vont de la chanson française d’Edith Piaf à Erik Satie, en passant par le cinéma de Charlie Chaplin. LE PIANO DE CHOPIN Samedi 23 mars – 10H / 11H15 / 15H / 16H15 Dimanche 24 mars – 10H / 11H15 Laissez-vous enchanter par les douces mélodies du plus célèbre des compositeurs pour piano, Frédéric Chopin. En présence du pianiste Paul Montag. AIRS D’OPERA Samedi 27 avril – 10H / 11H15 / 15H / 16H15 Dimanche 28 avril – 10H / 11H15 Ce concert fait la part belle aux chanteurs et aux chanteuses d’opéra, ces artistes aux multiples talents : la musique, le chant, mais aussi… les langues ! Car quand on chante de l’opéra, il faut être polyglotte ! LES VENTS DANSENT Samedi 25 mai – 10H / 11H15 / 15H / 16H15 Dimanche 26 mai – 10H / 11H15 Les instruments à vents de l’orchestre, accompagnés d’une percussionniste, se réunissent pour interpréter des œuvres de grands compositeurs autour de la danse. Le folklore, les musiques traditionnelles et le jazz ont souvent été sources d’inspirations pour la musique dite « classique ». C’est ainsi que se côtoieront la valse, la polka, le tango ou le ragtime lors de ce petit concert. MUSIQUES TZIGANES Samedi 22 juin – 10H / 11H15 / 15H / 16H15 Dimanche 23 juin – 10H / 11H15 Ce concert met en avant la clarinette grâce aux musiques traditionnelles des pays d’Europe de l’Est ! Réservation PMR : 01 46 06 49 24 Orchestre Lamoureux, BEBE CONCERTS Orchestre Lamoureux, BEBE CONCERTS

THEATRE DE L’ATELIER PARIS 1 Place Charles Dullin Paris

