Guillermo Guiz – En train d’écrire le prochain (Théâtre de l’Atelier, Paris) THEATRE DE L’ATELIER PARIS Catégories d’Évènement: 75018

Paris Guillermo Guiz – En train d’écrire le prochain (Théâtre de l’Atelier, Paris) THEATRE DE L’ATELIER, 14 mars 2024, PARIS. Guillermo Guiz – En train d’écrire le prochain (Théâtre de l’Atelier, Paris) THEATRE DE L’ATELIER. Un spectacle à la date du 2024-03-14 à 19:00 (2024-03-14 au ). Tarif : 22.0 à 39.0 euros. AGAPÈ (PLATESV-D-2022-006578 / PLATESV-D-2022-006585) PRESENTE CE SPECTACLE Guillermo Guiz présentera son nouveau spectacle s’il arrive à l’écrire, sinon il vous présentera des recettes de cuisine. Ouverture des portes 30 minutes avant la représentation.N° téléphone accès PMR : 01 46 06 49 24 Guillermo Guiz Guillermo Guiz Votre billet est ici THEATRE DE L’ATELIER PARIS 1 Place Charles Dullin 75018 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 75018, Paris Autres Lieu THEATRE DE L'ATELIER Adresse 1 Place Charles Dullin Ville PARIS Departement 75018 Tarif 22.0 39.0 Lieu Ville THEATRE DE L'ATELIER PARIS

THEATRE DE L'ATELIER PARIS 75018 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Guillermo Guiz – En train d’écrire le prochain (Théâtre de l’Atelier, Paris) THEATRE DE L’ATELIER 2024-03-14 was last modified: by Guillermo Guiz – En train d’écrire le prochain (Théâtre de l’Atelier, Paris) THEATRE DE L’ATELIER THEATRE DE L'ATELIER 14 mars 2024 Théâtre de l'Atelier Paris

PARIS 75018