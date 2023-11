Cantona Sings Eric – Tournée THEATRE DE L’ATELIER, 16 novembre 2023, PARIS.

Cantona Sings Eric – Tournée THEATRE DE L’ATELIER. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 33.0 à 46.0 euros.

CANTONA SINGS ERIC Eric Cantona, légende du football et l’un des plus grands joueurs de l’AJA, entreprend une nouvelle aventure artistique, celle de performer des chansons sur scène. Sa transition vers le monde de la musique en tant que chanteur a été marquée par un premier concert intime au théâtre d’Auxerre, où il a chanté devant une audience de 160 personnes. C’était un avant-goût prometteur de sa tournée officielle, qui débutera le 26 octobre à Manchester. Eric nous offre un aperçu de son talent musical avec la sortie de deux titres qu’il a lui même composés : « The Friends We Lost » et « Tu Me Diras ». À travers sa musique, il aborde des thèmes profonds tels que l’espoir, l’amour et la colère, et dévoile un côté intime à son public. Il continue de nous surprendre en chantant en français, en anglais et en espagnol ce qui l’amènera à jouer à Londres, Dublin et Génève en plus de la France lors de sa tournée 2023. Le chanteur a annoncé la sortie prochaine de son premier album live en 2024. Cantona Sings Eric : les dates de sa tournée en France 3 et 4 novembre 2023, Théâtre Comédie Odéon, Lyon9 et 10 novembre 2023, Espace Julien, Marseille14, 15 et 16 novembre 2023, Théâtre de l’atelier, Paris Du ballon au micro « Au-delà de la ligne de touche, il n’y a rien » affirmait Jacques Derrida, philosophe qui s’était rêvé footballeur dans sa jeunesse. Cette assertion, Éric Cantona n’a jamais cessé de la contester. Surtout depuis le 11 mai 1997 où, au terme de son dernier match, il échangea son maillot de Manchester United frappé du numéro 7 avec un adversaire avant de regagner les vestiaires et clore ainsi une carrière à nulle autre pareille, plus proche de celle d’une rock star que d’un avant centre lambda. Depuis, celui qui fut baptisé tour à tour l’« enfant terrible », le « wild boy », le « brat » (sale gosse), mais aussi le « King », tant pour ses exploits que pour ses frasques, occupe le hors champ footballistique comme aucun grand nom du sport avant lui. Acteur de théâtre et de cinéma -pour Alain Corneau et Ken Loach notamment- il a fait de la peinture, de la poésie, de la photographie non des hobbies pour ancien champion mais en prolongement d’une œuvre globale, comme extension d’une nécessité absolue de s’exprimer qui le dévore depuis l’enfance et dont le stade n’aura finalement été que la scène inaugurale. Eric Cantona Eric Cantona

Votre billet est ici

THEATRE DE L’ATELIER PARIS 1 Place Charles Dullin Paris

33.0

EUR33.0.

