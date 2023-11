Quinze Rounds – Théâtre de l’Atelier, Paris Richard Bohringer Romane Bohringer THEATRE DE L’ATELIER, 12 novembre 2023, PARIS.

Quinze Rounds – Théâtre de l’Atelier, Paris

Richard Bohringer

Romane Bohringer THEATRE DE L’ATELIER. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 15:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 22.0 à 42.7 euros.

Le Théâtre de l’Atelier (L-R-22-7617) présente : ce spectacle. De et avec Richard Bohringer Mise en scène Romane Bohringer Production Théâtre de l’Atelier Coproduction Henri Brischoux ProductionsGood Morning Texte publié aux Éditions Flammarion. « J’ai passé ma vie sur la route. Tout seul. Avec la blonde. Avec mes fils, avec la musique, avec mes filles. Des milliers et des milliers de kilomètres. Coureur de savanes, enjambeur d’océans. T’as trop couru, t’as le souffle court. Les hanches, ça va toujours. Même si elles servent plus à grand-chose, elles ont le tempo pour écrire. Voilà ce que je ramène. Quinze rounds. Celui qui clôt. Qui ferme le rideau. » De l’enfance aux frasques de la jeunesse, des premiers rôles aux succès qui ont jalonné sa carrière, de la découverte de l’Afrique à la passion de l’écriture, Richard Bohringer se raconte dans ce récit au style enfiévré, au rythme syncopé. Tour à tour fulgurant et émouvant, entre coups de blues et coups de coeur, Quinze rounds est un combat qui se livre sous nos yeux en même temps qu’une déclaration d’amour à la vie.N° téléphone accès PMR : 01 46 06 49 24 Richard Bohringer, Romane Bohringer

Votre billet est ici

THEATRE DE L’ATELIER PARIS 1 Place Charles Dullin Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici