L’AMANTd’Harold PinterTraduction Olivier CadiotMise en scène Ludovic LagardeAvec Valérie Dashwood et Laurent PoitrenauxAvant de quitter la maison, le mari demande à sa femme, sur un ton qui peut sembler badin, si elle doit recevoir son amant dans la journée. Ce à quoi Sarah répond par l’affirmative. Quand, en matinée, on sonne à la porte, ce n’est pas l’amant, mais un simple vendeur qui s’éclipse aussitôt. Pourtant, l’amant se présente bel et bien dans l’après-midi : il s’agit du mari qui endosse le rôle. Il joue l’amant pour son épouse qui, elle, joue la prostituée pour lui. Tant que le jeu va, le couple semble trouver un équilibre entre aventure et quotidien domestique bourgeois. Or Richard souhaite mettre fin à la prétendue liaison adultère, au grand dam de Sarah qui ne l’entend pas ainsi.Production Compagnie Seconde NatureAvec le soutien du Théâtre National de Bretagne et du Théâtre de l’AtelierN° téléphone accès PMR : 01 46 06 49 24 L’Amant de Harold Pinter L’Amant de Harold Pinter

THEATRE DE L'ATELIER PARIS 1 Place Charles Dullin Paris

