THEATRE DE L'ATELIER. Un spectacle à la date du 2023-05-09 à 21:00. Tarif : 22.0 à 39.4 euros.

THEATRE DE L’ATELIER (L-R-22-7617) PRESENTE : ce spectacle. HEN est le nom d’un personnage hybride qui se métamorphose et joue des images masculines et féminines avec sarcasme et insolence au gré de ses envies. Figure marionnettiste manipulée par deux acteurs, HEN est plein de vie, exubérant, diva enragée et virile à talons qui s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité avec beaucoup de liberté. À l’heure d’une recherche d’identité ou d’une volonté de tout définir, HEN est un personnage hors-norme qui ne cherche justement pas à être défini, normé. Il est comme cela, multiple, transformable. HEN se raconte par mutations à travers un récit musical écrit sous impulsions avec insolence, ironie et au travers de chansons originales pour la plupart qui puisent librement leurs sources dans le cabaret berlinois ou dans la scène performative queer actuelle. Ce projet fait écho sans doute à une communauté discriminée et à des combats anciens, malheureusement toujours à réinvestir politiquement et artistiquement. Accès personnes à mobilité réduite : 01 46 06 49 24 Hen

