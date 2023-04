CHUT ! Les Sourds-Doués – L’Atelier, Paris THEATRE DE L’ATELIER PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

CHUT ! Les Sourds-Doués – L'Atelier, Paris

Un spectacle à la date du 2023-05-07 à 18:00. Tarif : 21.0 à 39.4 euros.

CHUT ! : Un spectacle musical et humoristiquePour ce troisième et nouvel opus intitulé Chut!, les Sourds-Doués s'aventurent dans l'univers fantastique du cinéma. Ils parcourent les différentes époques, nous replongent dans nos souvenirs cinématographiques ou encore nous font découvrir des musiques rarement entendues qui méritent toute la lumière.Pour tenir en haleine les plus petits comme les plus grands, une intrigue s'installe dès leur apparition, les projetant dans un univers où la magie est omniprésente, où les rebondissements amènent du rire, de l'aventure et de l'émotion.Emblématiques des Sourds-Doués, ces quatre cravates oranges sont bien là pour rappeler qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités…Réservation PMR : 01 46 06 49 24

