Le jour où Nina Simone a cessé de chanter Texte de Darina Al Joundi avec la complicité de Mohamed KacimiAvec Darina Al JoundiMise en scène et scénographie Alain Timàr Lumière et son Hugues Le ChevrelCostumes Marie Hellène Bouvet Un spectacle présenté par Acte 2En accord avec le Théâtre des Halles à Avignon Le soir des funérailles de son père, Noun coupe le son des psalmodies du Coran qui accompagnent obligatoirement cette cérémonie. L’acte provoque un grand scandale dans sa famille. Noun décide de s’enfermer à double tour avec son père pour lui dire ce qu’elle a sur le coeur, lui rappeler toutes les leçons de libertés qu’il lui a donné.Noun est libre face à la mort, mais une simple porte la sépare d’un monde hostile. Au fil des évocations, Noun quitte le paradis perdu de son adolescence, de ses révoltes pour se confronter à la fin à un monde, à une société qui interdit à la femme l’exercice de la parole, du rêve et de la révolte. REVUE DE PRESSEDarina Al Joundi présente un des plus forts spectacles du Festival « Off » d’Avignon. (…) L’actrice libanaise livre, au Théâtre des Halles, un récit d’une impiété impitoyable.Le Monde Présence inoubliable de l’actrice libanaise Darina Al Joundi dans une mise en scène d’Alain Timàr. Un récit bouleversant. (…) La force de son témoignage vaut pour toutes ses soeurs de Palestine, d’Algérie, d’Irak ou de Syrie, et s’entend comme un chant de résistance. (…) Belle et rebelle, elle balance, dans un récit brut, son histoire et celle du Liban.L’Humanité Elle nous transperce ; c’est du théâtre consolation, c’est du théâtre révélation la veille de la fin de ce festival d’Avignon.France Info Seule dans son éclatante beauté, Darina Al Joundi emplit jusqu’au ciel la Chapelle Sainte-Claire. (…) Mise en scène et dirigée avec une tendre fermeté par Alain Timàr (un père de théâtre). Qui comme toujours évite toute faute de goût et pontue le texte écrit par sa comédienne de gongs musicaux-coups de poing : exactement les 2 minutes 40 que dure Sinner man et que Nina Simone ne chantera plus jamais.La Provence Réservation PMR : 01 46 06 49 24 Le jour où Nina Simone a cessé de chanter – Darina Al Joundi Le jour où Nina Simone a cessé de chanter – Darina Al Joundi, Darina Al Joundi

THEATRE DE L'ATELIER PARIS 1 Place Charles Dullin Paris

