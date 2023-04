United Snakes Vies et Mirages de Nina Simone – Théâtre de l’Atelier, Paris THEATRE DE L’ATELIER, 27 avril 2023, PARIS.

UNITED SNAKESVies et mirages de Nina Simone Nina Simone est un cas.Comment alors approcher d’elle ?Comment donner à voir et entendre sa singularité ?En cherchant plus que le sens : la sensation.« United Snakes » est musical de bout en bout. La musique accompagne, précède, dirige le rythme de la parole. C’est elle qui mène la danse. Alors, sur la scène transfigurée par la scénographie d’Emmanuel Lagarrigue, trois protagonistes. Pas de personnage, pas de représentation mais une tentative de présent. Un spectacle – concert tissant textes et chansons.Une forme hybride et percutante.Par la musique et les mots s’approcher de ce mystère merveilleux : Nina Simone est parmi nous. Nina Simone est vivante. Texte, mise en scène et interprétation Mélanie MenuCréation sonore Cédric ColinMusique live Cédric Colin et Ivan Quintero (guitariste) Scénographie Emmanuel LagarrigueCoréalisation Les Nouveaux Déchargeurs / La Compagnie du LimierProduction La Compagnie du Limier Réservation PMR : 01 46 06 49 24 United Snakes – Vies et Mirages de Nina Simone United Snakes – Vies et Mirages de Nina Simone

THEATRE DE L'ATELIER PARIS 1 Place Charles Dullin Paris

