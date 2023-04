Où es-tu ? Keren Ann et Irène Jacob – Théâtre de l’Atelier, Paris THEATRE DE L’ATELIER, 18 avril 2023, PARIS.

Où es-tu ? Keren Ann et Irène Jacob – Théâtre de l’Atelier, Paris THEATRE DE L’ATELIER. Un spectacle à la date du 2023-04-18 à 20:00 (2023-04-18 au ). Tarif : 17.0 à 38.2 euros.

Où es-tu ? KEREN ANN | IRÈNE JACOBDurée : 1h10Une création Keren Ann et Irène JacobMise en scène Joëlle BouvierProductions Cercopithèque et Cousines et DépendancesAvec le soutien de La Maison de la Poésie, du Théâtre Molière / Scène Nationale de Sète et de Bonlieu / Scène nationale d’AnnecyPhotographie © Marcel HartmannOù es-tu ? est un dialogue entre 2 femmes, 2 amies, loin l’une de l’autre, qui conversent, et mêlent leur voix, entre poésies et chansons.Avec les mots des poètes, Bukowski, Germaine Kouméalo Anate, Paul Eluard, etc, mais aussi avec leurs mots, elles nous emmènent dans un voyage à travers le monde, et à la rencontre d’elles-mêmes.PRÉSENTATIONAu printemps 2020, Keren Ann à Paris et Irène Jacob dans les Cévennes, commencent une conversation qu’elles donnent à voir et à entendre sur Instagram. Le principe est simple, chaque dimanche soir Keren Ann, souvent accompagnée d’une guitare, chante une chanson de son répertoire à laquelle Irène répond avec un texte sous forme de poésie. Parfois la guitare de Keren Ann vient aussi se glisser sous les mots d’Irène donnant vie à un éphémère morceau de musique parlée. Les chansons de Keren Ann, à travers la voix d’Irène, rencontrent les mots de Charles Bukowski, Charles Baudelaire, Andrée Chedid, Paul Eluard…Au fur et à mesure de ce dialogue à distance, la communauté d’auditeurs s’agrandit, on attend comme un rendez-vous fragile et précieux, la rencontre hebdomadaire de ces deux artistes singulières, qui, le temps d’un instant, fait qu’une vue du Sacré Cœur se superpose sur celle d’un salon familial cévenol.Plus tard, Irène et Keren Ann se demandent comment prolonger cette discussion, l’idée de la scène naît progressivement, très vite accompagnée du titre « Où es-tu ? ».Invitées dans un premiers temps à Paris par Olivier Chaudenson à La Maison de la Poésie, puis dans la foulée par le Théâtre Molière à Sète par Sandrine Mini, ainsi qu’à la Scène Nationale de Bonlieu à Annecy, elles imaginent peu à peu, à travers ces résidences, avec la chorégraphe Joëlle Bouvier une création au dispositif simple. Pendant plus d’une heure Irène et Keren Ann toutes les deux sur un plateau se parlent dans un espace-temps différent, elles font défiler des lieux, des souvenirs fictifs ou réels, elles partent à la recherche l’une de l’autre à travers leurs propres mots et ceux des autres.Là encore un texte, une poésie se frotte à une musique, Léonard Cohen croise Charles Bukowski, Germaine Kouméalo Anaté, embrasse Jean Cocteau, Emily Dickinson s’offre à Billie Holliday… Elles créent un répertoire inédit et écrivent une conversation plus dense, plus longue et plus personnelle. Ce moment de poésie chantée ou parlée amène des questions, le personnel de ces deux artistes s’invite aussi dans le fleuve de leurs voix, comme elles le sentent, on parle tellement des autres parfois en ne croyant parler que de soi…Ce sont des voyages immobiles, qu’elles jouent côte à côte en s’imaginant si loin l’une de l’autre pour mieux se retrouver.Keren Ann et Irène nous donnent à voir, en fusionnant leurs répertoires intimes, une création qui s’adapte aussi bien pour une tournée classique des théâtres, que sous une forme plus légère pour des festivals littéraires, et enfin de façon déambulatoire et performative dans des lieux plus atypiques.N° téléphone accès PMR : 01 46 06 49 24 Où es-tu ? Keren Ann et Irène Jacob

THEATRE DE L’ATELIER PARIS 1 Place Charles Dullin Paris

