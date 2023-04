Ici Nougaro – Théâtre de l’Atelier, Paris THEATRE DE L’ATELIER PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Dans Ici Nougaro, Grégory Montel et Lionel Suarez font s'accorder l'intime récit d'une vocation artistique contrariée et l'évocation fantasmatique de Claude Nougaro. Dans son appartement presque vide, Mathias, sosie quadragénaire fasciné par l'artiste, ressasse la beauté folle d'un tel projet. Avec une touche d'humour absurde et de poésie, il ravive la flamme de ses rêves de gloire et combat la fragilité de ses velléités. Lancé dans cette quête éperdue, le duo, Grégory Montel et Lionel Suarez, sous la complicité de l'auteur-metteur en scène Charif Ghattas prouvent que la rencontre avec une œuvre ou un artiste comble la solitude, bouscule l'être, transforme sa vie.

