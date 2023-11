Gilles ou qu’est-ce qu’un Samouraï? THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 2, 13 décembre 2023, PARIS.

Gilles ou qu’est-ce qu’un Samouraï? THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 2. Un spectacle à la date du 2023-12-13 à 20:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

d’après Gilles Deleuze conception et mise en scène Margaux Eskenazi Derrière ce titre un peu énigmatique se cache une ode sensible à l’art. Un spectacle né d’une double crise : une crise sanitaire et une crise de foi. Dans une forme inédite, résolument intime, Margaux Eskenazi s’interroge sur l’acte de création en suivant les traces de Gilles Deleuze, trente ans plus tôt, lors de sa conférence à la Fémis : « Il y a une affinité fondamentale entre l’œuvre d’art et l’acte de résistance. » Créer, respirer ou résister quoi qu’il en coûte ! Nous voici embarqués pour une conversation passionnante entre la metteuse en scène et le philosophe. Un dialogue infiniment ouvert, imprégné de François Villon, Shakespeare et des Sept Samouraïs de Kurosawa. Ici, le jeune samouraï, c’est l’artiste qui questionne son propre geste. À quoi bon continuer de se battre ou de créer ? Imperceptiblement, l’espace de la conférence se transforme en espace poétique, kaléidoscopique. Entre théâtre, cinéma et musique live, ce spectacle hybride joue de la proximité avec les spectateurs pour faire résonner intimement en chacun et chacune les questionnements sur le sens de nos engagements. avec Margaux Eskenazi, Lazare Herson-Macarel, Malik Soarès dramaturgie Chloé Bonnifay, Guillaume Clayssen espace Julie Boillot-Savarin musique, son Malik Soarès vidéo Jonathan Martin lumières Marine Flores costumes Sarah Lazaro adaptation d’après des extraits de la conférence de Gilles Deleuze Qu’est-ce que l’acte de création ? filmée à la Fémis en 1987 et publiée aux éditions de Minuit dans Deux Régimes de fous et autres textes (1975-1995) et La Ballade des pendus de François Villon administration, production Paul Lacour-Lebouvier diffusion Label Saison – Gwénaëlle Leyssieux remerciements à Constance de Saint-Rémy, Ayana Fuentes Uno, Magda Kachouche, Morgane Lory, Hervé Rey, Clément Probst, Victor-Hadrien Aureillan production La Compagnie Nova ; en coproduction avec le Théâtre de la Cité Internationale avec le soutien de Lilas en Scène, du Théâtre du Rond-Point en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête. La Compagnie Nova est soutenue par la région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle et par la DRAC Ile-de-France dans le cadre d’un conventionnement remerciements Constance de Saint-Rémy, Ayana Fuentes Uno, Magda Kachouche, Morgane Lory, Hervé Rey, Clément Probst, Victor-Hadrien Aureillan Lazare Herson-Macarel, Margaux Eskenazi Lazare Herson-Macarel, Margaux Eskenazi

THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 2 PARIS Rte du Champ de Manoeuvre Paris

