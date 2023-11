Coeur Poumon THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 2, 11 novembre 2023, PARIS.

Coeur Poumon THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 2. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:30. Tarif : 26.4 euros.

texte et mise en scène Daniela Labbé Cabrera Où se réparent les cœurs des enfants ? Qui ose se pencher sur la vie quand elle vacille dès ses premiers instants ? Avec Cœur Poumon, Daniela Labbé Cabrera nous plonge dans l’univers des soignants, en reconstituant sur scène un service de réanimation pédiatrique. À partir des traces du réel et d’une immersion à l’hôpital, elle écrit une fiction pour raconter l’odyssée d’une femme qui revient sur les lieux où son enfant a été sauvé. Dans ce huis clos, sorte de limbes modernes, les repères temporels sont bouleversés, le temps hypersensible, tantôt étiré par les longues nuits de veille, tantôt saccadé par l’urgence du soin à apporter. Les rencontres sont extraordinaires, comme celle avec ce vieux chirurgien mélomane qui, comme Orphée, a le pouvoir d’amadouer les enfers et de changer les destins en réparant le cœur d’un enfant. Dans cette arène des temps modernes ce sont les pulsions de vie et de mort qui s’affrontent, au rythme des pulsations cardiaques et des rituels des soignants. Et pour accompagner les mouvements de ces âmes en suspens, de la musique. Peut-être comme puissance de réparation et de consolation. avec Hugues Dangréaux, Bastien Ehouzan, Julie Lesgages, Marie Rahola, Anne-Elodie Sorlin dramaturgie Youness Anzane assistanat à la mise en scène Léa Casadamont scénographie, construction Sallahdyn Khatir vidéo Franck Frappa lumières Jérémie Papin costumes Élise Le Du son Julien Fezans collaboration artistique Youness Anzane, Constance Arizzoli, Dr Fanny Bajolle, Kevin Le Berre, Dr Claudio Zamorano accessoires Léa Casadamont, Daniela Labbé Cabrera régie générale Ladislas Rouge régie lumière et vidéo Bartolo Fillippone administration, production Émilie Leloup – Formica production production, coordination Alexandre Gilbert presse Catherine Guizard – La Strada & Cies production Collectif I am a bird now en coproduction avec Les Francophonies – des écritures à la scène, le Théâtre Jean Lurçat – scène nationale d’Aubusson en partenariat avec le Théâtre de l’Union – CDN de Limoges, Le Vivat – scène conventionnée d’intérêt national art et création – Armentières, le Théâtre de la Vallée de l’Yerres, le TAG – Grigny avec le soutien en résidence de Montévidéo – Marseille, du Théâtre du Parc – scène pour un jardin planétaire – Paris, du Théâtre de l’Échangeur – Bagnolet, du Relais avec le soutien de l’Adami, de la région Ile-de-France, de la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide à la production, du conseil départemental de l’Essonne, du soutien du fonds d’insertion pour jeunes artistes dramatiques – DRAC et région Sud en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête. Anne-Elodie Sorlin, Hugues Dangreaux, Daniela Labbé Cabrera, Julie Lesgages Anne-Elodie Sorlin, Hugues Dangreaux, Daniela Labbé Cabrera, Julie Lesgages

THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 2 PARIS Rte du Champ de Manoeuvre Paris

26.4

EUR26.4.

