Encore Plus, Partout, Tout le Temps THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 1, 16 décembre 2023, PARIS.

Encore Plus, Partout, Tout le Temps THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 1. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:00 (2023-12-07 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

une création de L’Avantage du doute « Tout le monde regarde Top Chef dans sa chambre et c’est la fin du monde. » Une réplique qui donne le ton. Entre la farce et le constat accablé, voici un spectacle qui cultive l’art du décalage. Un spectacle pour rire porté par des acteurs et actrices qui entendent bien dédramatiser par les zygomatiques quelques-uns des sujets les plus anxiogènes du moment, de la crise clima-tique à la domination du patriarcat. Ce n’est pas tous les jours que l’on voit des zombies affamés en toge romaine ni que l’on entend vibrer la voix des temps anciens – qui pourrait être celle de William Blake. Avec cette bande, il faut s’attendre à ce que cela dérape sans cesse, comme ce dîner entre amis. Attention aux sujets glissants ! On n’aborde pas à la légère le véganisme, le féminisme ou encore la fonte du permafrost. Une conversation anodine peut mener à une guerre sauvage, notamment entre les sexes. Prononcer le mot « collapsologie » et c’est le chaos, la fin de toute civilisation… Choisir l’outrance plutôt que la bien-pensance, mettre les pieds dans le plat pour frapper les esprits de nos petites ou grandes défaillances. Avec le collectif L’Avantage du doute, il est toujours permis d’en rire. Un théâtre à hauteur d’humains, frondeurs et drolatiques en diable car si le grand effondrement est au bout du chemin, autant y aller gaiement ! avec Mélanie Bestel, Judith Davis en alternance avec Servane Ducorps, Claire Dumas, Nadir Legrand, Maxence Tual scénographie Kristelle Paré lumières Mathilde Chamoux son Isabelle Fuchs costumes Marta Rossi accompagnement du travail vocal Jean-Baptiste Veyret-Logerias régie générale Jérôme Perez-Lopez production L’Avantage du doute en coproduction avec le Théâtre de Nîmes, le Théâtre de Rungis, le Théâtre Jean Vilar – Vitry-sur-Seine, le Théâtre de la Bastille, le lieu unique – scène nationale de Nantes, le Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon, L’Estive – scène nationale de Foix et de l’Ariège avec le soutien d’Action financée par la région Ile-de-France, du Fonds SACD – Théâtre, de la vie brève – Théâtre de L’Aquarium, de La Villette avec l’aide à la résidence du conseil départemental du Val-de-Marne en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête Judith Davis, L’Avantage du doute, Nadir Legrand, Claire Dumas, Maxence Tual, Mélanie Bestel, Servane Ducorps L’Avantage du doute

THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 1 PARIS Rte du Champ de Manoeuvre Paris

