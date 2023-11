M Comme Médée THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 1, 7 novembre 2023, PARIS.

M Comme Médée THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 1. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

adaptation, dramaturgie et mise en scène Astrid Bayiha M comme mystère. Celui de l’amour et de ses déraisons. M comme mythe. Celui d’une figure féminine majeure de la tragédie antique. Celui d’une histoire d’amour qui dévore la fille du roi de Colchide, qui la pousse à com-mettre l’irréparable. Mais qui est-elle cette héroïne à l’âme déchirée que tant d’auteurs ont essayé de saisir à travers les âges et les langues ? M comme monument littéraire ou comme monstre antique ? Pour Astrid Bayiha, Médée est un monde en soi, une mosaïque. Elle charrie mille et un récits, elle est multiple comme nos identités, échappant à toute tentative de simplification. Nous voilà donc embarqués pour une traversée maritime et polyphonique, à la suite non pas d’une Médée unique, univoque, mais de tout un gynécée, une véritable cohorte de Médée. Nous ferons escale tantôt au pays d’Euripide, de Sénèque, de Heiner Müller, de Sara Stridsberg, ou encore de Jean-René Lemoine. À la poursuite de Jason, infidèle argonaute, saisissons les voix métissées qui s’élèvent de cette étrange embarcation. Qu’ont-elles à nous dire de cette « monstrueuse » amoureuse et de toutes ces femmes puissantes qui refusent leur sort et la trahison des hommes ? avec Fernanda Barth, Jann Beaudry, Valentin de Carbonnières en alternance avec Quentin Faure, Swala Emati, Daniély Francisque, Nelson-Rafaell Madel, Josué Ndofusu scénographie Camille Vallat lumières Jean-Pierre Népost costumes Emmanuelle Thomas régie générale Alice Marin musique Swala Emati adaptation d’après des textes de Jean Anouilh, Euripide, Jean-René Lemoine, Dea Loher, Heiner Müller, Sénèque, Sara Stridsberg administration, production Angéla de Vincenzo chargée de diffusion thibault jeanmougin production Compagnie Hüricane en coproduction avec Tropiques Atrium – scène nationale de Martinique avec l’aide de la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide au projet 2022, du ministère des Outre-mer au titre du FEAC, de l’Institut Français dans le cadre du dispositif Des mots à la scène avec le soutien pour les résidences à La Colline – théâtre national, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, au T2G – Théâtre de Gennevilliers – CDN, aux Laboratoires d’Aubervilliers en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête Fernanda Barth, Valentin de Carbonnières, Astrid Bayiha, Nelson-Rafaell Madel Fernanda Barth, Valentin de Carbonnières, Astrid Bayiha, Nelson-Rafaell Madel

THEATRE DE LA TEMPETE – HALL 1 PARIS Rte du Champ de Manoeuvre Paris

