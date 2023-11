Le Discours – Théâtre de la Renaissance, Paris THEATRE DE LA RENAISSANCE, 17 décembre 2023, PARIS.

Le Discours – Théâtre de la Renaissance, Paris THEATRE DE LA RENAISSANCE. Un spectacle à la date du 2023-12-17 à 19:30 (2023-11-12 au ). Tarif : 19.0 à 54.0 euros.

Seul scène—————-LE DISCOURSInterprété par Simon AstierAuteur : Fabrice Caro dit FabCaro,En accord avec les éditions GallimardAdaptation : Simon AstierMise en scène : Catherine SchaubAdrien a 40 ans. Chaque Noël, depuis qu’il a 8 ans, Sophie, sa sœur, lui offre une encyclopédie. Et bah ça fait trente-deux, quand même.Mais aujourd’hui il y a plus grave.Adrien dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur beau-frère, qui lui demande de faire un discours pour leur mariage. Ludo voit bien qu’Adrien est nerveux, alors pour le rassurer il lui conseille de faire quelque chose de simple, et qu’il est sûr que ça va être merveilleux. Adrien a bien entendu… On n’attend pas de lui un simple discours. Non. On attend de lui quelque chose de « merveilleux ». Il se retrouve en réalité investi d’un geste messianique sur lequel reposent la qualité d’une cérémonie élaborée depuis des mois, la cohésion de deux familles entières, l’avenir affectif de sa sœur, et peut-être même sa santé mentale.Mais ce n’est pas tout…Il a envoyé un texto à son ex, Sonia, avec qui il est en « pause » depuis trois semaines. « Coucou Sonia, j’espère que tu vas bien. Bisous! ». Le message a été envoyé à 17h24. Lu à 17h56. Il est 20h bien passé. Pourquoi elle ne répond pas ?Pourquoi cette pause ? Et surtout pourquoi un point d’exclamation après « bisous » ?Durée : 1H15 ·LA PRESSE EN PARLELE FIGARO« Simon Astier nous donne une fois de plus la preuve de son talent » · VSD« C’est drôle, naturellement, mais également poignant » · TIME OUT ****« Simple, efficace et réjouissant ! » · SORTIRAPARIS.COM« un seul en scène dans lequel on retrouve toute la drôlerie du texte de Fabcaro » · CNEWS« Simon Astier se glisse à la perfection dans la peau de ce quadra pétri de doutes » · VOICI« L’histoire de ce quadra va comme un gant au comédien et metteur en scène » TOUTE LA CULTURE« Une adaptation intelligente » POINT DE VUE« Tout le registre des émotions passe dans le jeu de l’acteur tant il est tendre, désabusé,gauche, hilarant. Et tant il nous ressemble … » TELELOISIRS« un seul-en-scène percutant » · Le Discours Le Discours

THEATRE DE LA RENAISSANCE PARIS 20, bld St Martin Paris

