LA COURSE DES GÉANTSUne création de MÉLODY MOUREY ApreÌs le triomphe de son preìceìdent spectacle “LES CRAPAUDS FOUS” (3 nominations aux MolieÌres 2019 : meilleure autrice, meilleure mise en sceÌne et meilleur spectacle), découvrez la création de Mélody Mourey “LA COURSE DES GÉANTS”. L’histoireDes quartiers populaires de Chicago à la Nasa, la petite histoire d’un jeune rebelle américain croise la grande histoire de la conquête spatiale.1960, Chicago.Passionné d’astronomie, le jeune Jack Mancini partage sa vie entre les services à la pizzeria, les nuits en garde à vue pour comportement violent et une mère irresponsable. Lorsqu’un professeur en psychologie détecte ses facultés hors-normes et lui offre une place dans la prestigieuse université, sa vie bascule.La Course des Géants s’inspire de faits réels et missions Apollo ayant marqué l’histoire à jamais.Scénographie : Olivier ProstCostumes : Bérengère RolandMusique : Simon MeuretLumières : Arthur GauvinVidéos : Raphaël FoulonChorégraphies : Reda Bendahou Talentueux et ingénieux !Tout concourt ici à envoyer le spectateur sur orbite, les comédiens défilent comme s’ils risquaient leur vie, sans temps mort sur une musique adéquate. Tous plus épatant les uns que les autres. Décollage immédiat ! Nathalie Simon – LE FIGARO4/5 . Des géants sur orbite !Avec sa narration et sa mise en scène nerveuses et efficaces, cette course nous entraîne à un train d’enfer d’une pizzeria aux bancs de la fac, en passant par un poste de police, une maison cossue, le centre de contrôle des vols de Houston… Et pourquoi pas jusque sur la Lune. Beaucoup d’humour, du suspens aussi, on retient parfois sérieusement son souffle. C’est à ça qu’on sait que c’est gagné. LE PARISIENDécollage immédiat !30 personnages pour raconter cette saga spatiale, jouée par 6 comédiens. On ne s’ennuie pas une seule seconde. C’est la force même du théâtre : nous faire vivre, nous faire croire, sous nos yeux que l’impossible n’existe pas. Mélody Mourey et sa troupe nous emmènent sur leur planète avec une joie réelle, des sensations fortes et des étoiles plein les mirettes. PARIS MATCHLa tête dans les étoiles !Mélody Mourey reìussit le parfait eìquilibre entre une eìmotion jamais niaise et un humour parfois grinc?ant.Tout cela va vite (on pense aÌ Alexis Michalik) et emprunte aÌ la mise en sceÌne de cineìma : les sceÌnes sont courtes, sans temps mort, parfois dansantes, avec des changements fluides de deìcor (minimaliste) et des trouvailles visuelles eìpatantes. Une fac?on efficace et souvent poeìtique de plonger dans un parcours de vie enthousiasmant et hors du commun. L’OFFICIEL DES SPECTACLES La Course des Géants La Course des Géants

THEATRE DE LA RENAISSANCE PARIS 20, bld St Martin Paris

