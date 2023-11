En ce Temps-là, l’Amour – Théâtre de la Madeleine, Paris THEATRE DE LA MADELEINE, 17 novembre 2023, PARIS.

En ce Temps-là, l'Amour – Théâtre de la Madeleine, Paris THEATRE DE LA MADELEINE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 19:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 18.0 à 38.0 euros.

Le Théâtre de La Madeleine et K-Wet Production présentent (L-D-20-1218/L-D-20-1219) ce spectacle En ce temps-là, l'amourde Gilles Ségalavec David Brécourt. Parce que c'est un devoir de mémoire. Parce que personne ne doit oublier. Parce que la transmission et l'amour sont plus fort que tout. Z. vient tout juste d'être grand-père. Il se décide à enregistrer pour son fils, sur bandes magnétiques, un souvenir gravé à jamais dans sa mémoire. Sa rencontre avec un père et son jeune garçon dans le train qui les conduisait aux camps de la mort. Le temps du trajet, ignorant le chaos qui s'installe de jour en jour dans le wagon, ce père va profiter de chaque instant pour transmettre à son fils l'essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un homme. La pièce est séquencée en 7 chapitres pour les 7 jours du trajet du train. Sept jours comme la création du monde, un monde que ce père refuse de voir s'effondrer. L'incroyable poésie et l'humour qui se dégagent de ce texte donnent à la pièce une force et une émotion d'une rare intensité. Après avoir obtenue le Prix de la presse du Meilleur Spectacle au dernier festival Off d'Avignon sur plus de 1300 spectacles, découvrez la pièce à ne pas rater…Réservations PMR : 01 42 65 07 09

THEATRE DE LA MADELEINE PARIS 19, rue de surène Paris

