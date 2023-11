Bungalow 21 – Théâtre de la Madeleine, Paris THEATRE DE LA MADELEINE, 9 novembre 2023, PARIS.

Le Théâtre de La Madeleine présente (L-R-23-1189 / L-R-23-2235 / L-R-2236) en accord avec K-Wet Production et GABS ce spectacle BUNGALOW 21De Eric-Emmanuel SchmittMise en scène : Jérémie LippmannAvec : Mathilde Seigner et Emmanuelle SeignerThéâtre contemporainEn 1960, deux couples mythique séjournent au Berverly Hills Hotel, à Los Angeles. Dans le bungalow 20 logent Simone Signoret et Yves Montand : ils s’aiment, ils sont beaux, encore jeunes, pleins de vie, au faîte de leur gloire. Mais Marilyn Monroe, installée dans le bungalow voisin, est une femme irrésistible dont le couple avec l’écrivain Arthur Miller bat de l’aile. Simone devient l’amie de Marilyn, Yves tourne avec elle en tentant de résister à sa séduction. Hélas, Arthur s’enfuit. La vie de quatre personnes va voler en éclat…. Une histoire ordinaire avec des êtres extraordinaires qui offre le portrait saisissant de deux femmes aussi célèbres que meurtries. Suite à des ajustements de planning sur Bungalow 21, il a été décidé que les matinées du samedi à 16h seraient reportées au dimanche à 15h, à partir du 18 novembre inclus. Voici les séances en vente concernées : Samedi 18 novembre à 16h > report au dimanche 19 novembre à 15h Samedi 25 novembre à 16h > report au dimanche 26 novembre à 15h Samedi 2 décembre à 16h > report au dimanche 3 décembre à 15h Les billets initialement achetés pour le samedi restent valables pour la date du dimanche indiquée. En cas de report ou de remboursement, faire la demande max à J-5. Réservations PMR : 01 42 65 07 09 Bungalow 21 Bungalow 21

THEATRE DE LA MADELEINE PARIS 19, rue de surène Paris

